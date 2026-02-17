Зарплати в Одесі у 2026 році - чи вистачає одеситам грошей на життя

Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати
Зростання цін, інфляція та нестабільна економічна ситуація — це все, сьогодні хвилюють багатьох українців. Комунальні послуги, продукти, одяг і навіть базові речі першої необхідності поступово дорожчають, змушуючи людей переглядати свої щоденні витрати та звички. Водночас рівень доходів залишається незмінним для значної частини населення, а підвищення зарплат або пенсій відбувається нечасто і не завжди відповідає реальному зростанню цін.
Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вистачає їм сьогодні грошей на життя та коли востаннє підвищували зарплату або пенсію.
Підвищення зарплат
Перша ж одеситка, Яна говорить спокійно й без нарікань. Вона зазначає, що найближчим часом очікує підвищення зарплати й загалом не схильна скаржитися. Каже, що поки що ситуація контрольована.
"Чекаємо, в квітні буде піднятися зарплата. Взагалі, ми не жаліємося з цього питання", — каже Яна.
Витрати студентів
Ярослав, навпаки, реагує емоційно. Він говорить про стрімке зростання цін і зізнається, що відчуває це щодня. За його словами, навіть базові потреби — їжа й одяг — стають дедалі менш доступними. Особливо прикро, каже він, коли хочеться купити якісну річ, але доводиться економити.
"Стипендій немає. Зараз ціни так і ростуть, я в шоці взагалі. І речі коштують дорого, і в принципі навіть поїсти. Людям теж не вистачає часто. І хочеться купити щось краще, яке не порветься через два дні або після першого прання не стане кашлатим", — говорить Ярослав.
Оксана згадує студентські роки, коли отримувала підвищену стипендію. Тоді, за її словами, цих коштів вистачало на місяць життя без особливих труднощів. Зараз вона не працює й особливо гостро відчуває подорожчання продуктів і товарів першої необхідності. Каже, що більшість витрат іде саме на базові речі.
"Коли була студенткою, пан Зеленський підняв нам стипендію до восьми тисяч. І цієї стипендії вистачало на місяць. Поки не працюю. Все йде на їжу, на косметику, на речі. Їжа — ціни космічні. Речі купувати — ціни космічні", — зазначає Оксана.
Пенсії в одеситів
Пенсіонер Валерій говорить стримано, він пояснює, що пенсія підвищується незначно — на сто-двісті гривень — і це майже не впливає на реальний рівень життя. За його словами, рятують лише заощадження, які вдалося зробити раніше. Водночас він визнає: інфляція "з’їдає" будь-яке підвищення.
"Я давно на пенсії. Те, що є, та пенсія, яку я отримую, — це так… Трошки заплатити за комуналку. Я працював, щось відкладав. Інфляція, ціни ростуть, а пенсія майже не змінюється. На 100–200 гривень піднімають — це нічого не дає", — каже Валерій.
Ольга говорить ще відвертіше. Вона зізнається, що самотужки прожити на пенсію практично неможливо. За її словами, без допомоги дітей вона б не впоралася. Особливо боляче їй думати про тих літніх людей, які не мають підтримки рідних.
"У мене пенсія — це нижче плінтуса, можна так сказати. На цю пенсію навіть не заплатиш за електрику. Якби не діти, не дочка, я не знаю, як би я жила. І не тільки я одна — є люди, у яких немає дітей, нікому допомогти. Вони просто виживають", — говорить Ольга.
Відповіді одеситів показують, що фінансове становище сьогодні залишається нестабільним для багатьох категорій населення. Якщо працюючі ще мають надію на підвищення зарплат і намагаються адаптуватися до нових умов, то студенти й пенсіонери особливо гостро відчувають наслідки інфляції. Зростання цін на базові потреби — їжу, комунальні послуги, одяг — змушує людей економити та відмовлятися від звичних витрат. Навіть незначні підвищення пенсій або доходів часто не компенсують реального подорожчання життя. Попри це, багато хто намагається зберігати стриманість і пристосовуватися, сподіваючись на покращення економічної ситуації в майбутньому.
Раніше ми писали, як знайти роботу біля дому в Одесі. Як правильно шукати і використовувати кілька інструментів. Багато вакансій не потрапляють у великі списки, тому їх знаходять через локальні сервіси і спільноти. А також, про те що з 1 березня автоматичне збільшення пенсійних виплат на певний відсоток для літніх людей передбачене у вигляді індексації.
Читайте Новини.LIVE!