Зарплаты в Одессе в 2026 году - хватает ли одесситам денег на жизнь

Рост цен, инфляция и нестабильная экономическая ситуация — это все, сегодня волнуют многих украинцев. Коммунальные услуги, продукты, одежда и даже базовые вещи первой необходимости постепенно дорожают, заставляя людей пересматривать свои ежедневные расходы и привычки. При этом уровень доходов остается неизменным для значительной части населения, а повышение зарплат или пенсий происходит нечасто и не всегда соответствует реальному росту цен.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, хватает ли им сегодня денег на жизнь и когда в последний раз повышали зарплату или пенсию.

Повышение зарплат

Первая же одесситка, Яна говорит спокойно и без нареканий. Она отмечает, что в ближайшее время ожидает повышения зарплаты и вообще не склонна жаловаться. Говорит, что пока ситуация контролируемая.

"Ждем, в апреле будет подняться зарплата. Вообще, мы не жалуемся по этому вопросу", — говорит Яна.

Одесситка Яна о повышении зарплаты. Фото: Новини.LIVE

Расходы студентов

Ярослав, наоборот, реагирует эмоционально. Он говорит о стремительном росте цен и признается, что ощущает это каждый день. По его словам, даже базовые потребности — еда и одежда — становятся все менее доступными. Особенно обидно, говорит он, когда хочется купить качественную вещь, но приходится экономить.

"Стипендий нет. Сейчас цены так и растут, я в шоке вообще. И вещи стоят дорого, и в принципе даже поесть. Людям тоже не хватает часто. И хочется купить что-то лучше, которое не порвется через два дня или после первой стирки не станет кашлатым", — говорит Ярослав.

Студент Ярослав о стипендии. Фото: Новини.LIVE

Оксана вспоминает студенческие годы, когда получала повышенную стипендию. Тогда, по ее словам, этих средств хватало на месяц жизни без особых трудностей. Сейчас она не работает и особенно остро ощущает подорожание продуктов и товаров первой необходимости. Говорит, что большинство расходов идет именно на базовые вещи.

"Когда была студенткой, господин Зеленский поднял нам стипендию до восьми тысяч. И этой стипендии хватало на месяц. Пока не работаю. Все уходит на еду, на косметику, на вещи. Еда — цены космические. Вещи покупать — цены космические", — отмечает Оксана.

Местная жительница Оксана о стоимости еды и одежды. Фото: Новини.LIVE

Пенсии у одесситов

Пенсионер Валерий говорит сдержанно, он объясняет, что пенсия повышается незначительно — на сто-двести гривен — и это почти не влияет на реальный уровень жизни. По его словам, спасают только сбережения, которые удалось сделать раньше. В то же время он признает: инфляция "съедает" любое повышение.

"Я давно на пенсии. То, что есть, та пенсия, которую я получаю, — это так... Немножко заплатить за коммуналку. Я работал, что-то откладывал. Инфляция, цены растут, а пенсия почти не меняется. На 100-200 гривен поднимают — это ничего не дает", — говорит Валерий.

Одессит Валерий с женой Ольгой о пенсии. Фото: Новини.LIVE

Ольга говорит еще более откровенно. Она признается, что в одиночку прожить на пенсию практически невозможно. По ее словам, без помощи детей она бы не справилась. Особенно больно ей думать о тех пожилых людях, которые не имеют поддержки родных.

"У меня пенсия — это ниже плинтуса, можно так сказать. На эту пенсию даже не заплатишь за электричество. Если бы не дети, не дочь, я не знаю, как бы я жила. И не только я одна — есть люди, у которых нет детей, некому помочь. Они просто выживают", — говорит Ольга.

Местная жительница Ольга о помощи от детей. Фото: Новини.LIVE

Ответы одесситов показывают, что финансовое положение сегодня остается нестабильным для многих категорий населения. Если работающие еще надеются на повышение зарплат и пытаются адаптироваться к новым условиям, то студенты и пенсионеры особенно остро ощущают последствия инфляции. Рост цен на базовые потребности — еду, коммунальные услуги, одежду — заставляет людей экономить и отказываться от привычных расходов. Даже незначительные повышения пенсий или доходов часто не компенсируют реального подорожания жизни. Несмотря на это, многие пытаются сохранять сдержанность и приспосабливаться, надеясь на улучшение экономической ситуации в будущем.

Ранее мы писали, как найти работу возле дома в Одессе. Как правильно искать и использовать несколько инструментов. Многие вакансии не попадают в большие списки, поэтому их находят через локальные сервисы и сообщества. А также, о том что с 1 марта автоматическое увеличение пенсионных выплат на определенный процент для пожилых людей предусмотрено в виде индексации.

