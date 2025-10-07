Відео
Україна
Гроші на ЗСУ — скільки сьогодні Одещина виділяє на потреби армії

Гроші на ЗСУ — скільки сьогодні Одещина виділяє на потреби армії

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:26
Фінансова допомога ЗСУ в Одеській області: скільки коштів виділяють громади та область
Українські військові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські громади по-різному підтримують ЗСУ. Розмір допомоги залежить від рішень місцевих рад, які самі вирішують куди і скільки витрати коштів. Адже їм доводився шукати баланс між потребами армії та можливостями громад.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу голови ОВА Олега Кіпера та керівниці Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Лілії Пашинної.

Допомога армії

Лілія Пашинна пояснила, що рішення про фінансування ЗСУ приймають місцеві ради. Тому ситуація з фінансуванням у них різна. За її словами є 41 громада, яка виділяла кошти на ЗСУ на рівні 1-4% від власного бюджету.

"Максимальний відсоток допомоги доходить до 42%, мінімальний — лише 8%", — пояснила вона.

Скільки виділяє Одеса

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що допомога має йти саме тим військовим, які працюють на передовій або в морських силах, а не витрачатися на тилові потреби.

"Наприклад, Одеса виділяє найбільше коштів і погоджує це з нами. Минулого року область виділила 2,7 мільярда, зараз за 9 місяців вже є 1,5 мільярда допомоги. Проблеми виникають через зростання потреб та звернення ветеранів", — зазначив Кіпер.

Він закликав до відкритого діалогу з громадами та контролю за розподілом коштів, щоб допомога доходила до тих, хто її дійсно потребує.

Нагадаємо, ми писали, що президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєром Португалії оборонну допомогу. Також ми повідомляли про те, хто з українців може отримати фінансову допомогу від Німеччини.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
