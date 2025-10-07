Финансовая помощь ВСУ в Одесской области: сколько средств выделяют громады и область

Украинские военные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские громады по-разному поддерживают ВСУ. Размер помощи зависит от решений местных советов, которые сами решают куда и сколько тратить средств. Ведь им приходилось искать баланс между потребностями армии и возможностями громад.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга главы ОВА Олега Кипера и руководительницы Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Лилии Пашинной.

Помощь армии

Лилия Пашинная объяснила, что решение о финансировании ВСУ принимают местные советы. Поэтому ситуация с финансированием у них разная. По ее словам есть 41 община, которая выделяла средства на ВСУ на уровне 1-4% от собственного бюджета.

"Максимальный процент помощи доходит до 42%, минимальный — всего 8%", — пояснила она.

Сколько выделяет Одесса

Глава Одесской ОГА Олег Кипер добавил, что помощь должна идти именно тем военным, которые работают на передовой или в морских силах, а не тратиться на тыловые нужды.

"Например, Одесса выделяет больше всего средств и согласовывает это с нами. В прошлом году область выделила 2,7 миллиарда, сейчас за 9 месяцев уже есть 1,5 миллиарда помощи. Проблемы возникают из-за роста потребностей и обращения ветеранов", — отметил Кипер.

Он призвал к открытому диалогу с общинами и контролю за распределением средств, чтобы помощь доходила до тех, кто в ней действительно нуждается.

