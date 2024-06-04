Жовтий рівень небезпеки на Одещині

Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про шторм в Одесі уночі проти 5 червня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 14 м/с. У регіоні синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Одеситів та гостей міста закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Мінна небезпека

Через шторм у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, що завтра погода в Україні лишатиметься з дощами та грозами. Але попри це в окремих регіонах країни очікується значне потепління до понад 30 °С.