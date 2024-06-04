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Гроза и сильный ветер угрожают Одесчине ночью — объявлена опасность

4 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Желтый уровень опасности в Одесской области
Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Синоптики предупреждают о шторме в Одессе в ночь на 5 июня. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 14 м/с. В регионе синоптики объявили желтый уровень угрозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, что завтра погода в Украине будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до более 30 °С.

погода
Одесса
дождь
Одесская область
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Новости Одессы
штормовое предупреждение

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