Прогноз погоди в Одесі 22 травня

Гроза та шквал вітру: якою буде в Одесі погода сьогодні
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Одесі та попереджають про перший рівень небезпеки. Вдень 22 травня очікується гроза та шквал вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт.ст.
- Вологість — 85%
Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
21 травня попри цілком літню погоду, у частині регіонів України падатиме дощ.
Дощитиме у південних та східних регіонах (крім Харківщини), також у Чернівецькій області та на Закарпатті.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.