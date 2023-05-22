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Гроза та шквал вітру: якою буде в Одесі погода сьогодні

22 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі 22 травня
Похмуре небо над морем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Одесі та попереджають про перший рівень небезпеки. Вдень 22 травня очікується гроза та шквал вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт.ст.
  • Вологість — 85%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: Скриншот

Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: Скриншот

Прогноз погоди в Україні

21 травня попри цілком літню погоду, у частині регіонів України падатиме дощ.

Дощитиме у південних та східних регіонах (крім Харківщини), також у Чернівецькій області та на Закарпатті.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.

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