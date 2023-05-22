Прогноз погоды в Одессе 22 мая.

Гроза и шквал ветра: какой будет в Одессе погода сегодня
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Одессе и предупреждают о первом уровне опасности. Днем 22 мая ожидается гроза и шквал ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 85%
Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо сообщать по номеру 102.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость нормальная.
Прогноз погоды в Украине
21 мая, несмотря на вполне летнюю погоду, в части регионов Украины будет дождь.
Дождь будет в южных и восточных регионах (кроме Харьковской области), также в Черновицкой области и на Закарпатье.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.