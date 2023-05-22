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Гроза и шквал ветра: какой будет в Одессе погода сегодня

22 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе 22 мая.
Пасмурное небо над морем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Одессе и предупреждают о первом уровне опасности. Днем 22 мая ожидается гроза и шквал ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 85%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: Скриншот

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Имеется высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость нормальная.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: Скриншот

Прогноз погоды в Украине

21 мая, несмотря на вполне летнюю погоду, в части регионов Украины будет дождь.

Дождь будет в южных и восточных регионах (кроме Харьковской области), также в Черновицкой области и на Закарпатье.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.

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