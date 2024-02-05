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Грузинська розвідка заявляє про затримання вибухівки, яка йшла з Одеси до Воронежа

5 лютого 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Грузинська розвідка заявляє про затримання вибухівки, яка йшла з Одеси до Воронежа
Момент розвантаження вибухівки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Грузинська Служба безпеки (СГБ) на митниці затримала вантаж з вибухівкою, який начебто приїхав з України. У відомстві зазначають, що він мав вирушити до російського Воронежу для "здійснення терактів". 

Про це повідомляють грузинські спецслужби. 

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Що відомо про інцидент

За інформацією спецслужб, шість вибухових пристроїв привезли з Одеси до Грузії через Румунію, Болгарію та Туреччину ще 19 січня. Вантаж належав українцю, який і зізнавався, куди саме віз запальні пристрої. 

Однак пізніше чоловік змінив свої плани та вирішив частину вибухівки залишити у Тбілісі, а решту морем відправити до Воронежа. До своєї діяльності він залучив ще двох співгромадян, семеро грузинів та трьох вірменів. У контейнерах була вибухівка С-4 військового виробництва з детонаторами.

Як стверджують спецслужби, організатором теракту став нібито громадянин України, родом з Батумі, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе. Наразі українська сторона не давала ніяких коментарів. 

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії протягом століть завжди був лише один ворог, і це Росія. Дехто не хоче цього усвідомлювати і досі та комусь це навіть до вподоби.

Також ми писали, що у столиці окупованої Росією Абхазії Сухумі сталася пожежа в Національній художній галереї. Згоріли вщент понад 4 тисячі картин, зокрема всі роботи місцевого художника Олександра Чачба-Шервашидзе. 

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