Грузинська розвідка заявляє про затримання вибухівки, яка йшла з Одеси до Воронежа

Момент розвантаження вибухівки. Фото: скриншот

Грузинська Служба безпеки (СГБ) на митниці затримала вантаж з вибухівкою, який начебто приїхав з України. У відомстві зазначають, що він мав вирушити до російського Воронежу для "здійснення терактів".

Про це повідомляють грузинські спецслужби.

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За інформацією спецслужб, шість вибухових пристроїв привезли з Одеси до Грузії через Румунію, Болгарію та Туреччину ще 19 січня. Вантаж належав українцю, який і зізнавався, куди саме віз запальні пристрої.

Однак пізніше чоловік змінив свої плани та вирішив частину вибухівки залишити у Тбілісі, а решту морем відправити до Воронежа. До своєї діяльності він залучив ще двох співгромадян, семеро грузинів та трьох вірменів. У контейнерах була вибухівка С-4 військового виробництва з детонаторами.

Як стверджують спецслужби, організатором теракту став нібито громадянин України, родом з Батумі, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе. Наразі українська сторона не давала ніяких коментарів.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії протягом століть завжди був лише один ворог, і це Росія. Дехто не хоче цього усвідомлювати і досі та комусь це навіть до вподоби.

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