Момент разгрузки взрывчатки. Фото: скриншот

Грузинская Служба безопасности (СГБ) на таможне задержала груз со взрывчаткой, якобы приехавшей из Украины. В ведомстве отмечают, что он должен был отправиться в российский Воронеж для "совершения терактов".

Об этом сообщают грузинские спецслужбы.

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Что известно об инциденте

По информации спецслужб, шесть взрывных устройств были доставлены из Одессы в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию еще 19 января. Груз принадлежал украинцу, который и признавался, куда именно вез зажигательные устройства.

Однако позже мужчина изменил свои планы и решил часть взрывчатки оставить в Тбилиси, а остальное море отправить в Воронеж. К своей деятельности он привлек еще двух сограждан, семеро грузин и трех армян. В контейнерах была взрывчатка С-4 военного производства с детонаторами.

Как утверждают спецслужбы, организатором теракта стал якобы гражданин Украины, родом из Батуми, кандидат в местные депутаты Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе. Пока украинская сторона не давала никаких комментариев.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии на протяжении веков всегда был только один враг, и это Россия. Некоторые не хотят этого осознавать до сих пор и кому-то это даже по душе.

Также мы писали, что в столице оккупированной Россией Абхазии Сухуми произошел пожар в Национальной художественной галерее. Сгорели дотла свыше 4 тысяч картин, в том числе все работы местного художника Александра Чачба-Шервашидзе.