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Гуменюк пояснила, чи є загроза атаки "Калібрами" з моря

27 травня 2023 10:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк пояснила, чи є загроза атаки "Калібрами" з моря
Запуск ракети з корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Майже тиждень ворог не використовував під час обстрілів "Калібри". Це може свідчити про те, що окупанти збирають інформацію для чергового удару високоточною зброєю. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Ситуація в морі залишається досить стабільною. Кораблі розосереджені тримаються на відстані понад 100 мирських миль від контрольованого Україною берега, оскільки побоюються дійсно влучань. Ракетоносії заведені в пункти базування. До того ж переважно це пункти базування все ж таки російських берегів, а навіть не тимчасово окупованого Криму, хоча і там є кораблі", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", те що майже тиждень не використовуються ракети морського базування може свідчити про те, що ворог підшукує нову тактику. Окупанти проводять активну розвідку. 

"Намагаються вирахувати ті об’єкти, які для них є важливими. Тому що "Калібр" є високоточною зброєю, яку ворог як правило спрямовує після потужної аеророзвідки.Ми спостерігаємо їх намагання збирати інформацію. Так за минулу добу була спроба “Орлана” прольоту до Давидового броду, але і там він був наздогнаний нашими захисниками неба", — додала Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ. 

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