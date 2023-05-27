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Гуменюк объяснила, есть ли угроза атаки "Калибрамы" с моря

27 мая 2023 10:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк объяснила, есть ли угроза атаки "Калибрамы" с моря
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Почти неделю враг не использовал при обстреле "Калибры". Это может свидетельствовать, что оккупанты собирают информацию для очередного удара высокоточным оружием.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Ситуация в море остается достаточно стабильной. Корабли рассредоточены держатся на расстоянии более 100 мирских миль от контролируемого Украиной берега, поскольку опасаются действительно попаданий. Ракетоносители заведены в пункты базирования. К тому же преимущественно это пункты базирования все-таки российских берегов, а даже не временно оккупированного Крыма, хотя и там есть корабли", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", то, что почти неделю не используются ракеты морского базирования может свидетельствовать, что враг подыскивает новую тактику. Оккупанты проводят активную разведку.

"Пытаются вычислить те объекты, которые для них важны. Потому что "Калибр" является высокоточным оружием, которое враг, как правило, направляет после мощной аэроразведки. Мы наблюдаем их попытки собирать информацию. Так за прошедшие сутки была попытка "Орлана" пролета к Давидова брода, но и там он был догнан нашими защитниками неба", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

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