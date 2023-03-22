Гуменюк прокоментувала ранкові вибухи в тимчасово окупованому Криму

Вибухи в Криму лунають все частіше

В окупованому Севастополі близько п’ятої ранку за місцевим часом було чути вибухи. ЗМІ повідомляють про атаку морськими безпілотниками.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону іронічно прокоментувала чергову "бавовну" в Криму.

"Вони (окупанти. — Ред.) для чогось там копали окопи? Ну, хай мають тепер виправдання, що робота була немарною", — зазначила Наталя Гуменюк.

ЗСУ розпочинають деокупацію Криму

Удар по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції з деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року. Відповідно, "кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових кампаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на запорізькому та херсонському напрямках. Деталі в матеріалі.

Також після збільшення "бавовни" в Криму російський флот опинився у складній ситуації, оскільки росіяни не мають можливості вивести свої кораблі. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії моря.

Зазначимо, в окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.