Гуменюк прокомментировала утренние взрывы во временно оккупированном Крыму
В оккупированном Севастополе около пяти утра по местному времени были слышны взрывы. СМИ сообщают об атаке морскими беспилотниками.
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона иронически прокомментировала очередную "бавовну" в Крыму.
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"Они (оккупанты. — Ред.) для чего там копали окопы? Ну, пусть имеют теперь оправдание, что работа была ненапрасной", — отметила Наталья Гуменюк.
ВСУ приступают к деоккупации Крыма
Удар по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Схожие маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года. Соответственно, "крымская бавовна" может свидетельствовать о возможности развития военных кампаний летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Детали в материале.
Также после увеличения "бавовны" в Крыму русский флот оказался в сложной ситуации, поскольку у рф нет возможности вывести свои корабли. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории моря.
Отметим, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.