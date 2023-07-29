Окупантам важко знаходитися на Кінбурнській косі

Російські військові на окупованій Миколаївщині. Фото: росЗМІ

Сили оборони на півдні продовжують знищувати окупантів. Зокрема, виїзд на західну частину Кінбурнської коси, що на Миколаївщині, росіяни самі називають "квитком в один кінець".

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері Медіаплатформи "Вгору".

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За інформацією Гуменюк, попри постійні артилерійські обстріли з боку ЗСУ, кількість російських військ на Кінбурнській косі не зменшується. Вони мають там сталий контингент. Час від часу відбувається ротація, тому що перебувати там важко.

"У більшості випадків вони намагаються гатити з-за будинків мирних мешканців, ховаючись за "живим щитом", як це в них заведено. Але бачимо, що морально-психологічний дух там дуже невтішний. Вони пиячать, дуже різними способами намагаються зняти стрес. Бо в них немає перспективи виходу звідти, а командування зобов’язує тримати позиції", — розповідає Наталія Гуменюк.

Ситуація на південному фронті

За останні 48 годин фахівці зафіксували нарощення активності бойових дій на двох південних напрямках України. Наразі точаться бої на Запоріжжі.

На Бердянському напрямку українські військові просунулися на 10-12 кілометрів від основної лінії оборони окупантів.

27 липня 2023 року бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Старомайорське Донецької області. Вражаюче відео воїни оприлюднили у соцмережі.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту