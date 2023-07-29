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Гуменюк рассказала об оперативной ситуации на Кинбурнской косе

29 июля 2023 13:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупантам трудно находиться на Кинбурнской косе
Российские военные на оккупированной Николаевщине. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Силы обороны на юге продолжают уничтожать оккупантов. В частности, выезд на западную часть Кинбурнской косы Николаевской области россияне сами называют "билетом в один конец".

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Медиаплатформы "Вверх".

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По информации Гуменюк, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, количество российских войск на Кинбурнской косе не уменьшается. Они имеют постоянный контингент. Время от времени происходит ротация, потому что находиться там тяжело.

"В большинстве случаев они пытаются избивать из-за домов мирных жителей, прячась за "живым щитом", как это у них принято. Но видим, что морально-психологический дух там очень неутешителен. Они пьют, очень разными способами пытаются снять стресс. У них нет перспективы выхода оттуда, а командование обязывает держать позиции", — рассказывает Наталья Гуменюк.

Ситуация на южном фронте

За последние 48 часов специалисты зафиксировали наращивание активности боевых действий в двух южных направлениях Украины. Сейчас ведутся бои на Запорожье.

На Бердянском направлении украинские военные продвинулись в 10-12 километрах от основной линии обороны оккупантов.

27 июля 2023 бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Впечатляющее видео воины обнародовали в соцсети.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.

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