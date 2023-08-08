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Гуменюк розповіла про прорив першої лінії оборони на Півдні

8 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк розповіла про прорив першої лінії оборони на Півдні
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На південних ділянках фронту ЗСУ вдалось прорвати першу лінію оборони окупантів. Втім, українським захисникам ще слід закріпитись на нових позиціях. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону

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"Так. Але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того потрібно закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", — сказала Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що просування ЗСУ йде, й за ним стоїть важка робота. Слід розуміти, що про контрнаступ військові повідомляють дозовано, аби не наражати на небезпеку життя захисників. 

Контрнаступ ЗСУ

Чутки про припинення контрнаступу ЗСУ задля проведення подальших мирних переговорів не мають під собою ґрунту. Бойові дії неможливо зупинити жодними самітами хоча б тому, що в них не бере участь країна-агресор. Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, майстерно знищуючи російських окупантів та їхню військову техніку. Відмінно відпрацювала по ворогах група "Асгард". 

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про український контрнаступ. За його словами, найголовніше те, що він продовжується.

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