Гуменюк рассказала о прорыве первой линии обороны на Юге

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На южных участках фронта ВСУ удалось прорвать первую линию обороны оккупантов. Впрочем, украинским защитникам еще предстоит закрепиться на новых позициях.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Да. Но эта работа достаточно сложная. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", — сказала Наталья. Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что продвижение ВСУ идет, и за ним стоит тяжелая работа. Следует понимать, что о контрнаступлении военные сообщают дозировано, чтобы не подвергать опасности жизни защитников.

Контрнаступление ВСУ

Слухи о прекращении контрнаступления ВСУ для проведения дальнейших мирных переговоров не имеют почвы. Боевые действия невозможно остановить никакими саммитами хотя бы потому, что в них не участвует страна-агрессор. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Напомним, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта , мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал об украинском контрнаступлении. По его словам, самое главное, что он продолжается.