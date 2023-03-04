Росія готується до ядерного удару? - Воєнний експерт ділиться своїми думками з Новини.LIVE

374 день повномасштабного вторгнення

До погроз про використання ядерної зброї українці вже напевно звикли. Однак чи слід сприймати слова керівників терористичної країни.

Про це Новини.LIVE поговорили з воєнним експертом Андрієм Савченком.

"З одного боку, це складне і водночас легке питання. Легке, тому що, на мою думку, використання проти нас ядерної зброї не є доцільним. Для цього треба визначити цілі, які мають сприяти виконуванню задач. Найскладніше в цьому питанні те, що ми не можемо влізти в голову божевільного президента росії. Надія на ланцюжок відповідальних за використання такої зброї", — зазначив Андрій Савченко.

Також експерт додав, що ядерний удар за специфікою має руйнівну силу хвилею і забруднення у якомусь районі. Навіть у цьому випадку наші сили не ослабляться. До того ж буде відповідь від Заходу, не ядеркою, звісно, але це може бути точкова відповідь.

Тим часом заступник керівника Радбезу рф дмитро медведєв погрожував, що, якщо постане питання про існування росії, під загрозою буде існування самої людської цивілізації. Також, за його словами, постачання зброї Україні призведе до ядерного апокаліпсиса та "програшу для всіх".

Нагадаємо, раніше держсекретар США заявив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.