Россия готовится к ядерному удару? - Военный эксперт делится своим мнением с Новости.LIVE

Ядерный шантаж: решится ли россия нанести удар, — военный эксперт
К угрозам об использовании ядерного оружия украинцы уже наверняка привыкли. Однако следует ли воспринимать слова руководителей террористической страны.
Об этом Новини.LIVE поговорили с военным экспертом Андреем Савченко.
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"С одной стороны, это сложный и одновременно легкий вопрос. Легкий, потому что, по моему мнению, использование против нас ядерного оружия не целесообразно. Для этого нужно определить цели, которые должны способствовать выполнению задач. Самое сложное в этом вопросе то, что мы не можем влезть в голову безумного президента россии. Надежда на цепочку ответственных за использование такого оружия", — отметил Андрей Савченко.
Также эксперт добавил, что ядерный удар по специфике обладает разрушительной силой волной и загрязнением в каком-то районе. Даже в этом случае наши силы не ослабеют. К тому же, будет ответ от Запада, не ядерной, конечно, но это может быть точечный ответ.
Между тем заместитель руководителя Совбеза рф дмитрий медведев угрожал, что, если встанет вопрос о существовании россии, под угрозой будет существование самой человеческой цивилизации. Также, по его словам, поставка оружия Украине приведет к ядерному апокалипсису и "проигрышу для всех".
Напомним, ранее госсекретарь США заявил, что россия пока не готова к мирным переговорам. А недавние заявления российского диктатора владимира путина свидетельствуют, что он готов идти дальше в своей агрессии против Украины.