Як дістатися кордонів Молдови та Румунії у понеділок — затори на трасах Одещини
У понеділок, 1 квітня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До кордону з Румунією проїзд також не ускладнено.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі селища Маяки, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години.
Затори у напрямку Старокозачого
А ось до пункту пропуску "Старокозаче" заторів на дорозі не спостерігається. Проте є черга саме на перетин кордону, тож скупчення машин наявне на КПП.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати та Ізмаїлу. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 55 хвилин.
Ціни на пальне
В Україні оновили ціни на пальне. Проте вартість бензину та дизелю не змінилась за останні три дні. Ціни на автогаз також залишились на рівні попередніх днів.
Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.
Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).
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