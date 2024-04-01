Як дістатися кордонів Молдови та Румунії у понеділок — затори на трасах Одещини

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

У понеділок, 1 квітня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До кордону з Румунією проїзд також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі селища Маяки, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні трохи більше години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось до пункту пропуску "Старокозаче" заторів на дорозі не спостерігається. Проте є черга саме на перетин кордону, тож скупчення машин наявне на КПП.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати та Ізмаїлу. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 55 хвилин.

Ціни на пальне

В Україні оновили ціни на пальне. Проте вартість бензину та дизелю не змінилась за останні три дні. Ціни на автогаз також залишились на рівні попередніх днів.



Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.



Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).