Как добраться до границ Молдовы и Румынии в понедельник — пробки на трассах Одесчины

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

В понедельник, 1 апреля, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До границы с Румынией проезд также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня чуть больше часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот в пункт пропуска "Староказачье" пробок на дороге не наблюдается. Однако существует очередь именно на пересечение границы, поэтому есть скопление машин на КПП.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Измаила. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 3 часа 55 минут.

Цены на горючее

В Украине обновили цены на топливо. Однако стоимость бензина и дизеля не изменилась за последние три дня. Цены на автогаз остались на уровне предыдущих дней.



Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо . Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.



Ранее мы писали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).