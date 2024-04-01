Как добраться до границ Молдовы и Румынии в понедельник — пробки на трассах Одесчины
В понедельник, 1 апреля, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До границы с Румынией проезд также не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня чуть больше часа.
Пробки по направлению Старокозачьего
А вот в пункт пропуска "Староказачье" пробок на дороге не наблюдается. Однако существует очередь именно на пересечение границы, поэтому есть скопление машин на КПП.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Измаила. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 3 часа 55 минут.
Цены на горючее
В Украине обновили цены на топливо. Однако стоимость бензина и дизеля не изменилась за последние три дня. Цены на автогаз остались на уровне предыдущих дней.
Напомним, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо . Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.
Ранее мы писали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).
Читайте Новини.LIVE!