Як дістатися кордонів Одещини в четвер — чи є затори на міжнародних трасах

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 29 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, також є незначні скупчення машин на виїзді з обласного центру, але це несуттєво вплине за загальний час подорожі. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, а також у районі Маяків та природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори у межах Сарати, Татарбунар та Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 8 хвилин.



Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.



Також ми писали,що наприкінці лютого суттєвих змін у цінах на бензин та дизпальне не було. Останнього дня зими, 29 лютого, вартість автогазу та бензину марок А-95 та А-95+ залишилась на рівні попереднього дня, лише ціна на дизель зросла на 1 копійку.