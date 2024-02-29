Как добраться до границ Одесчины в четверг — есть ли пробки на международных трассах

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 29 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону молдовской границы, также есть незначительные скопления машин на выезде из областного центра, но это не повлияет на общее время путешествия. В то же время на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе Маяков и природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Дорога на дунайскую границу займет сегодня 4 часа 8 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.



Также мы писали, что в конце февраля существенных изменений в ценах на бензин и дизтопливо не было. В последний день зимы, 29 февраля, стоимость автогаза и бензина марок А-95 и А-95+ осталась на уровне предыдущего дня, только цена на дизель выросла на 1 копейку.