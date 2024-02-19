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Як дістатися кордонів Одещини — затори на КПП Молдови та Румунії на ранок понеділка

19 лютого 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як дістатися кордонів Одещини — затори на КПП Молдови та Румунії на ранок понеділка
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: Скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок 19 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік молдовського кордону, рух на виїзді з Одеси несуттєво ускладнено. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та на молдавському КПП.  Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 3 хвилин. 

Як дістатися кордонів Одещини — затори на КПП Молдови та Румунії на ранок понеділка - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже чотири години. 

Як дістатися кордонів Одещини — затори на КПП Молдови та Румунії на ранок понеділка - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Також ми писали, автомобільні колеса — це не просто складова авто, це невід'ємна частина, яка взаємодіє між транспортним засобом та поверхнею землі. У світі моторизованого руху цей контакт не лише повинен бути надійним, але і досягати ідеального зчеплення. Саме тому важливо вдаватися до своєчасної заміни автомобільної гуми, яка відіграє критичну роль у забезпеченні безпеки та ефективності пересування.

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