Как добраться до границ Одесчины — пробки на КПП Молдовы и Румынии на утро понедельника

Дорога из Одессы до Паланки. Фото: Скриншот

По состоянию на утро 19 февраля на международной трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону молдавской границы, движение на выезде из Одессы несущественно затруднено. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и на молдавском КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 3 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня почти четыре часа.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Также мы писали, что автомобильные колеса — это не просто составляющая авто, это неотъемлемая часть, которая взаимодействует между транспортным средством и поверхностью земли. В мире моторизованного движения этот контакт не только должен быть надежным, но и достигать идеального сцепления. Именно поэтому важно прибегать к своевременной замене автомобильной резины, играющей критическую роль в обеспечении безопасности и эффективности передвижения.