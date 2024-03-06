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Як дістатися кордонів Одеської області — ситуація на міжнародних КПП на ранок середи

6 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як дістатися кордонів Одеської області — ситуація на міжнародних КПП на ранок середи
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок, 6 березня, спостерігаються затори на декількох ділянках. До Молдовських кордонів наразі дорога трохи ускладнена, скупчення машин несуттєво впливають на загальний час подорожі. На півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії значних заторів наразі немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор в районі с. Маяки, у межах Нижньодністровського природного парку та на молдавському КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 7 хвилин. 

Як дістатися кордонів Одеської області — ситуація на міжнародних КПП на ранок середи - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 13 хвилин. 

Як дістатися кордонів Одеської області — ситуація на міжнародних КПП на ранок середи - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на середу, 6 березня, ціни на бензин та автогаз трохи впали. Найбільше здешевшав саме автогаз. Середня ціна на цей вид пального впала на 8 копійок. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Більше про авто

Ми також писали про те, що часом ремені безпеки в авто збирають чимало пилу та бруду — це небезпечно для здоров'я як з погляду антисанітарії, так й ефективності аксесуара у разі надзвичайної ситуації на дорозі. Про те, як доглядати за пасмами безпеки,написав Shine Armor.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
дороги
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затори
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