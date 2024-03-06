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Как добраться до границ Одесской области — ситуация на международных КПП на утро среды

6 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как добраться до границ Одесской области — ситуация на международных КПП на утро среды
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро, 6 марта, наблюдаются пробки на нескольких участках. До Молдавских границ сейчас дорога немного усложнена, скопления машин несущественно влияют на общее время поездки. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию значительных пробок пока нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе с. Маяки, в пределах Нижнеднестровского природного парка и на молдавском КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 7 минут.

Как добраться до границ Одесской области — ситуация на международных КПП на утро среды - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 13 минут.

Как добраться до границ Одесской области — ситуация на международных КПП на утро среды - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на среду, 6 марта, цены на бензин и автогаз упали. Больше всего подешевел именно автогаз. Средняя цена на этот вид горючего упала на 8 копеек. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Больше об авто

Мы также писали о том, что иногда ремни безопасности в авто собирают немало пыли и грязи – это опасно для здоровья как с точки зрения антисанитарии, так и эффективности аксессуара в случае чрезвычайной ситуации на дороге. О том, как ухаживать за ремнями безопасности, написал Shine Armor.

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