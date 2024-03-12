Як дістатися кордонів Одеської області у вівторок — ситуація на міжнародних трасах

Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок 12 березня, спостерігаються незначні затори на декількох ділянках. До Молдовського кордону наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво вплине на загальний час подорожі. На півдні регіону затори не спостерігаються, тож проїзд до Румунії не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення машин у межах населеного пункту Маяки та Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин в межах Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме у вівторок вранці близько 4 годин 10 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, що вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожен день. Станом на вівторок, 12 березня, ціни на бензин трохи зросли. Здорожчання торкнулось бензину марки А-95. Ціна на нього в середньому зросла на 5 копійок

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