Як дістатися кордонів Одеської області у вівторок — ситуація на міжнародних трасах
На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок 12 березня, спостерігаються незначні затори на декількох ділянках. До Молдовського кордону наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру, проте це несуттєво вплине на загальний час подорожі. На півдні регіону затори не спостерігаються, тож проїзд до Румунії не ускладнений.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення машин у межах населеного пункту Маяки та Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин в межах Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме у вівторок вранці близько 4 годин 10 хвилин.
Ціни на пальне
Нагадаємо, що вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожен день. Станом на вівторок, 12 березня, ціни на бензин трохи зросли. Здорожчання торкнулось бензину марки А-95. Ціна на нього в середньому зросла на 5 копійок
Більше про авто
Також ми писали про ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році. Деякі автомобілі баварського виробника виявилися надійнішими за інші, навіть в межах одного періоду виробництва.
Додамо, що ми також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.
Читайте Новини.LIVE!