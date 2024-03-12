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Как добраться до границ Одесской области во вторник — ситуация на международных трассах

12 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как добраться до границ Одесской области во вторник — ситуация на международных трассах
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро 12 марта, наблюдаются незначительные пробки на нескольких участках. До Молдавской границы существует скопление машин на выезде из областного центра, однако это несущественно повлияет на общее время путешествия. На юге региона пробки не наблюдаются, поэтому проезд в Румынию не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также большое скопление машин в пределах населенного пункта Маяки и Нижнеднестровского природного парка. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 10 минут.

Как добраться до границ Одесской области во вторник — ситуация на международных трассах - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится во вторник утром около 4 часов 10 минут.

Как добраться до границ Одесской области во вторник — ситуация на международных трассах - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, что стоимость горючего на украинских АЗС меняется почти каждый день. По состоянию на вторник, 12 марта, цены на бензин немного выросли. Удорожание коснулось бензина марки А-95. Цена на него в среднем выросла на 5 копеек

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