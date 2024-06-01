Погода в Одесі та області сьогодні, 1 червня

Як Одеса зустріне перший день літа — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Перший день літа в Одесі обіцяє бути спекотним. У місті вдень температура повітря сягне позначки у +23°C. А от подекуди в області буде справжня літня спека — повітря прогріється до +31°C, тож варто не забувати окуляри та користуватись сонцезахисним кремом. Температура морської води становитиме +19°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +15...+17 °C, вдень +21...+23 °C.
- Температура морської води +18...+19 °C.
- Вітер північний, 3-7 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °C, вдень +26...+31 °C, в прибережній зоні +21...+23С°.
- На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 1 червня
Погода в Україні у суботу, 1 червня, буде спекотною. Температура повітря на сході країни становитиме +26...+31 °C. У більшості областей протягом дня буде +25...+29 °C, у західних — +22...+25 °C.
Помірний вітер очікується з південного заходу. У західних областях можливі сильні пориви до 15 метрів за секунду. Короткочасні дощі з грозами сьогодні будуть в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині.
Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цьогоріч у червні очікується аномально висока температура, яка буде вищою за середньокліматичну норму.
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