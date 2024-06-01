Погода в Одессе и области сегодня, 1 июня

Как Одесса встретит первый день лета — синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Первый день лета в Одессе обещает быть жарким. В городе днем температура воздуха достигнет отметки в +23°C. А вот кое-где в области будет настоящая летняя жара — воздух прогреется до +31°C, поэтому стоит не забывать очки и пользоваться солнцезащитным кремом. Температура морской воды будет +19°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +15...+17 °C, днем +21...+23 °C.
- Температура морской воды +18...+19 °C.
- Ветер северный, 3-7 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +12...+17°C, днем +26...+31°C, в прибрежной зоне +21...+23С°.
- На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине на 1 июня
Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой. Температура воздуха на востоке будет составлять +26...+31 °C. В большинстве областей в течение дня будет +25...+29 °C, в западных — +22...+25 °C.
Умеренный ветер ожидается с юго-запада. В западных областях возможны сильные порывы до 15 м/с. Кратковременные дожди с грозами сегодня будут в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области.
Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.
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