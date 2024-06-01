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Как Одесса встретит первый день лета — синоптики дали прогноз погоды на сегодня

1 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 1 июня
Девушки прячутся от солнца под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Первый день лета в Одессе обещает быть жарким. В городе днем температура воздуха достигнет отметки в +23°C. А вот кое-где в области будет настоящая летняя жара — воздух прогреется до +31°C, поэтому стоит не забывать очки и пользоваться солнцезащитным кремом. Температура морской воды будет +19°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +15...+17 °C, днем +21...+23 °C.
  • Температура морской воды +18...+19 °C.
  • Ветер северный, 3-7 м/с.
Погода в Одессе 1 июня
Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +12...+17°C, днем +26...+31°C, в прибрежной зоне +21...+23С°.
  • На автодорогах области местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Одесской области 1 июня
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 1 июня

Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой. Температура воздуха на востоке будет составлять +26...+31 °C. В большинстве областей в течение дня будет +25...+29 °C, в западных — +22...+25 °C.

Умеренный ветер ожидается с юго-запада. В западных областях возможны сильные порывы до 15 м/с. Кратковременные дожди с грозами сегодня будут в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области.

Погода в Украине 1 июня
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в июне этого года ожидается аномально высокая температура, которая будет выше среднеклиматической нормы.

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