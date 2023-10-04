Як одеситам, які мають борги з комуналки, отримати субсидію: інструкція

Рахунки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Щоб отримати субсидію, потрібно пройти справжній квест, тим більше якщо оформляється вона вперше. Ось тільки якщо вчасно не було сплачено рахунки за комунальні послуги й у вас борг, оформити допомогу з боку держави буде набагато складніше.

Про це повідомив заступник міністерки соціальної політики України Віталій Музиченко під час телемарафону.

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Що робити, якщо є борг?

Для одеситів, які на сьогодні вже мають борги за комунальні послуги, для отримання субсидії необхідно підписати з постачальниками послуг договори реструктуризації. Після цього можна знову подавати документи на субсидію, прикріпивши до них документ, що підтверджує, що борг ви сплачуватимете.

"Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує", — наголосив він.

Крім цього, якщо людина має борг тільки по одному підприємству, то вона може просити субсидію на інші послуги. До прикладу, якщо є борг за опалення, а за всі інші комунальні послуги заборгованість відсутня, тоді можна подати заяву на субсидію на інші комунальні послуги, крім опалення.

"Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій — це є сумлінні платники за житлово-комунальні послуги, і платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж в середньому взагалі по всіх споживачах", — зазначив Музиченко.

Оформлення субсидії

Оформити житлову субсидію цього року українці можуть за спрощеними правилами, однак робити це мають право далеко не всі. Для деяких категорій громадян субсидії перерахують автоматично, іншим треба буде подавати документи повторно.

Це стосується випадків, коли у родині є переселенці, а число зареєстрованих членів відрізняється від фактичного, чи, наприклад, людина орендує житло. Тим громадянам, які до цього отримували субсидії, допомогу перепризначать в автоматичному режимі.

Подати заявку можна на порталі Пенсійного фонду, у додатку Пенсійного фонду України або у "Дії".

Що потрібно для оформлення субсидії онлайн?

Перше, що мають зробити одесити, —це зареєструватися або авторизуватись на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. Далі необхідно вибрати в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомоги", потім натиснути "Заява на субсидію". Коректно заповнити форму та завантажити потрібні копії документів для отримання субсидії.

Нагадаємо, що з 1 червня Кабінет Міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн за кіловат-годину.