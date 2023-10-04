Как одесситам, имеющим долги по коммуналке, получить субсидию: инструкция

Счета за коммунальные услуги. Фото: Новости.

Чтобы получить субсидию, нужно пройти настоящий квест, тем более если оформляется она впервые. Вот только если вовремя не были уплачены счета за коммунальные услуги и у вас долг, оформить помощь со стороны государства будет гораздо сложнее.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время телемарафона.

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Что делать, если есть долг?

Для одесситов, которые на сегодняшний день уже имеют долги за коммунальные услуги, для получения субсидии необходимо подписать с поставщиками услуг договоры реструктуризации. После этого можно снова подавать документы на субсидию, прикрепив к ним документ, подтверждающий, что вы будете оплачивать долг.

"Если человек не оплачивает коммунальные услуги, то есть имеет долги, и при этом получал ранее субсидию, в этом случае потребитель должен погасить такие долги или по крайней мере заключить договор реструктуризации с учетом размера получаемых им доходов", — подчеркнул он.

Кроме того, если человек имеет долг только по одному предприятию, то он может просить субсидию на другие услуги. К примеру, если есть долг за отопление, а за все остальные коммунальные услуги отсутствует задолженность, тогда можно подать заявление на субсидию на другие коммунальные услуги, кроме отопления.

"Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98-99% получателей субсидий — это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей — гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям", — отметил Музыченко.

Оформление субсидии

Оформить жилищную субсидию в этом году украинцы могут по упрощенным правилам, однако делать это имеют право далеко не все. Для некоторых категорий граждан субсидии будут перечислены автоматически, другим нужно будет подавать документы повторно.

Это касается случаев, когда в семье есть переселенцы, а число зарегистрированных членов отличается от фактического или, например, человек арендует жилье. Тем гражданам, которые до этого получали субсидии, помощь назначат в автоматическом режиме.

Подать заявку можно на портале Пенсионного фонда, в приложении Пенсионного фонда Украины или в "Дії".

Что нужно для оформления субсидии онлайн?

Первое, что должны сделать одесситы, это зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Далее необходимо выбрать в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и пособия", затем нажать "Заявление на субсидию". Корректно заполнить форму и загрузить нужные копии документов для получения субсидии.

Напомним, что с 1 июня Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час.