Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як одесити називали дітей у 2025 — популярні імена

Як одесити називали дітей у 2025 — популярні імена

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 18:35
Рідкісні імена новонароджених на Одещині у 2025 році
Малюк спить. Фото ілюстративне: freepik

Батьки на Одещині дедалі частіше обирають для дітей рідкісні імена, щоб ті вирізнялися з-поміж однолітків. У хід ідуть як давні, так і незвичні для регіону варіанти. Такі імена реєстрували у другому півріччі 2025 року. Водночас класика теж не втрачає популярності.

В Одеському міжрегіональному управлінні юстиції оприлюднили перелік рідкісних імен, якими називали новонароджених в області у другому півріччі 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Імені дівчаток

Серед незвичних імен для дівчаток реєстрували Аглаю, Аліанну, Анісію, Ассель, Авігею, Арью, Аделіну, Глорію, Даяну, Естель, Елеонору, Іріс, Кассандру, Ладомиру, Мішель, Нінель, Олівію, Тею, Теону, Фрею та Ясміну.

Імена хлопчиків

Хлопчиків на Одещині називали Авраамом, Адисламом, Авінашем, Аурелом, Власом, Габріелем, Даніславом, Елізаром, Єфремом, Даміром, Лавріном, Леонідосом, Майком, Мікаелем, Рамілем, Радомиром, Саїдом, Самуелем, Теофрастом, Тео, Фабіаном та Яном.

Популярні імена

Водночас в управлінні юстиції зазначили, що найчастіше дівчаткам в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях давали імена Злата, Анастасія та Софія. Серед хлопчиків найпопулярнішими залишаються Артем, Матвій, Олександр і Богдан.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як у 2026 році називають дітей зумери. Також ми писали, чого чекати від стосунків у 2026 році.

Одеса діти Одеська область імена Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації