Рідкісні імена новонароджених на Одещині у 2025 році

Малюк спить. Фото ілюстративне: freepik

Батьки на Одещині дедалі частіше обирають для дітей рідкісні імена, щоб ті вирізнялися з-поміж однолітків. У хід ідуть як давні, так і незвичні для регіону варіанти. Такі імена реєстрували у другому півріччі 2025 року. Водночас класика теж не втрачає популярності.

В Одеському міжрегіональному управлінні юстиції оприлюднили перелік рідкісних імен, якими називали новонароджених в області у другому півріччі 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Імені дівчаток

Серед незвичних імен для дівчаток реєстрували Аглаю, Аліанну, Анісію, Ассель, Авігею, Арью, Аделіну, Глорію, Даяну, Естель, Елеонору, Іріс, Кассандру, Ладомиру, Мішель, Нінель, Олівію, Тею, Теону, Фрею та Ясміну.

Імена хлопчиків

Хлопчиків на Одещині називали Авраамом, Адисламом, Авінашем, Аурелом, Власом, Габріелем, Даніславом, Елізаром, Єфремом, Даміром, Лавріном, Леонідосом, Майком, Мікаелем, Рамілем, Радомиром, Саїдом, Самуелем, Теофрастом, Тео, Фабіаном та Яном.

Популярні імена

Водночас в управлінні юстиції зазначили, що найчастіше дівчаткам в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях давали імена Злата, Анастасія та Софія. Серед хлопчиків найпопулярнішими залишаються Артем, Матвій, Олександр і Богдан.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як у 2026 році називають дітей зумери. Також ми писали, чого чекати від стосунків у 2026 році.