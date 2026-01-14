Редкие имена новорожденных в Одесской области в 2025 году

Как одесситы называли детей в 2025 — популярные имена
Родители в Одесской области все чаще выбирают для детей редкие имена, чтобы те выделялись среди сверстников. В ход идут как древние, так и необычные для региона варианты. Такие имена регистрировали во втором полугодии 2025 года. В то же время классика тоже не теряет популярности.
В Одесском межрегиональном управлении юстиции обнародовали перечень редких имен, которыми называли новорожденных в области во втором полугодии 2025 года.
Имена девочек
Среди необычных имен для девочек регистрировали Аглаю, Алианну, Анисию, Ассель, Авигею, Арью, Аделину, Глорию, Даяну, Эстель, Элеонору, Ирис, Кассандру, Ладомиру, Мишель, Нинель, Оливию, Тею, Теону, Фрею и Ясмину.
Имена мальчиков
Мальчиков в Одесской области называли Авраамом, Адисламом, Авинашем, Аурелом, Власом, Габриэлем, Даниславом, Элизаром, Ефремом, Дамиром, Лаврином, Леонидосом, Майком, Микаэлем, Рамилем, Радомиром, Саидом, Самуэлем, Теофрастом, Тео, Фабианом и Яном.
Популярные имена
В то же время в управлении юстиции отметили, что чаще всего девочкам в Одесской, Николаевской и Херсонской областях давали имена Злата, Анастасия и София. Среди мальчиков самыми популярными остаются Артем, Матвей, Александр и Богдан.
Напомним, мы сообщали о том, как в 2026 году называют детей зумеры. Также мы писали, чего ждать от отношений в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!