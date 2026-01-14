Видео
Україна
Как одесситы называли детей в 2025 — популярные имена

Как одесситы называли детей в 2025 — популярные имена

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 18:35
Редкие имена новорожденных в Одесской области в 2025 году
Малыш спит. Фото иллюстративное: freepik

Родители в Одесской области все чаще выбирают для детей редкие имена, чтобы те выделялись среди сверстников. В ход идут как древние, так и необычные для региона варианты. Такие имена регистрировали во втором полугодии 2025 года. В то же время классика тоже не теряет популярности.

В Одесском межрегиональном управлении юстиции обнародовали перечень редких имен, которыми называли новорожденных в области во втором полугодии 2025 года.

Читайте также:

Имена девочек

Среди необычных имен для девочек регистрировали Аглаю, Алианну, Анисию, Ассель, Авигею, Арью, Аделину, Глорию, Даяну, Эстель, Элеонору, Ирис, Кассандру, Ладомиру, Мишель, Нинель, Оливию, Тею, Теону, Фрею и Ясмину.

Имена мальчиков

Мальчиков в Одесской области называли Авраамом, Адисламом, Авинашем, Аурелом, Власом, Габриэлем, Даниславом, Элизаром, Ефремом, Дамиром, Лаврином, Леонидосом, Майком, Микаэлем, Рамилем, Радомиром, Саидом, Самуэлем, Теофрастом, Тео, Фабианом и Яном.

Популярные имена

В то же время в управлении юстиции отметили, что чаще всего девочкам в Одесской, Николаевской и Херсонской областях давали имена Злата, Анастасия и София. Среди мальчиков самыми популярными остаются Артем, Матвей, Александр и Богдан.

Напомним, мы сообщали о том, как в 2026 году называют детей зумеры. Также мы писали, чего ждать от отношений в 2026 году.

Одесса дети Одесская область имена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
