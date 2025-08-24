День Незалежності України в Одесі 2025 - традиції містян 24 серпня

Одесити у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

24 серпня Україна відзначає День Незалежності — дату, з якої почалася сучасна історія держави. У цей день 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності, і країна обрала власний шлях розвитку. Для українців це не просто червоний день календаря, а символ свободи, самостійності та права вирішувати свою долю.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони святкують 24 серпня і які традиції для них найважливіші?

Традиції містян

Багато хто замінює застілля на прогулянку. Найчастіше йдуть у центр, на бульвари, до набережної — пройтися, випити кави, зайти в крамницю, сфотографуватися з родиною. Дрес-код простий і зрозумілий: вишиванка для дорослих і дітей, інколи — просто елемент із етномотивами.

"Ну, звичайно, вдягаю вишиванку, дітей вдягаю, іду у центр, і ми гуляємо, щось купляємо. Ну, як свято, знаєте, не як сім'ї за столом, а просто гуляємо у красивих традиційних нарядах", — відповідає Марина.

Одеситка Марина про сімейні традиції. Фото: Новини.LIVE



Частина містян обирає компактний формат святкування — без великої програми й "обов’язкових" пунктів. Коротка прогулянка з родиною, символіка у вбранні та кілька фото на згадку — цього достатньо, щоб позначити день. Головне — провести частину 24 серпня разом з близькими.

"Збираємося, виходимо сюди в парк. З сім'єю, в рідному місті, в парку, в вишиванці, це обов'язково, мабуть, на День Незалежності України", — розповідає Олена.

Місцева жителька Олена про відпочинок на День Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Коли в місті є події, до них долучаються за можливості. Це можуть бути марші у вишиванках, ярмарки, дитячі майстерки, невеликі концерти. Масштаб залежить від обставин, але принцип той самий: прийти, подивитися, провести час з близькими.

"Ну, насправді, традицій, якщо говорити, родинних традицій з цього свята немає, але завжди, долучаємося до якихось масових свят. Коли був вишиванковий фестиваль, то це було взагалі дуже чудово. Я не знаю, через війну чи буде щось таке масове, але якихось свят міських ми обов'язково з родиною долучимося", — каже Тетяна.

Одеситка Тетяна про свята на День Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Зібратися всією родиною

Ще один поширений сценарій — кілька слів "за Україну" у колі родини чи друзів. Згадують попередні роки, дивляться старі фото, інколи — коротке відеопривітання в сімейному чаті.

"Згадуємо про нашу країну, гордимося нашою країною, п'ємо шампанське, і раніше до війни ходили на якісь заходи, коли не було тривог, ну, і завжди пам'ятаємо про цей день", — розповідає Анастасія.

Одеситки Анастасія та Марія розповідають про відпочинок на День Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Якщо 24-те випадає на вихідний і дозволяють обставини, частина одеситів їде до моря. Формат різний: прогулянка вздовж берега, посидіти з друзями, інколи — "останні шашлики перед осінню".

"Традицій немає. Можемо приїхати погуляти в місто. В основному, якщо це вихідний, то проводимо на морі. Останні шашлики перед осінню", – розповідає Ксенія.

Місцева жителька Ксенія про традиції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У відповідях — спільний мотив: 24 серпня в Одесі відзначають без великих сценаріїв, зате поруч із близькими та своїм містом. Вишиванка, прогулянка центром чи парком, кілька слів "за Україну" і, коли виходить, море — простий набір, який працює за будь-якого розкладу й бюджету. Порівняно з довоєнними роками масових подій менше, зате більше сімейного часу та звичних маршрутів. Суть свята та сама: відзначити дату по-своєму і провести її разом там, де комфортно.

