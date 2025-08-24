День Независимости Украины в Одессе 2025 - традиции горожан 24 августа

Одесситы в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

24 августа Украина отмечает День Независимости — дату, с которой началась современная история государства. В этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, и страна выбрала собственный путь развития. Для украинцев это не просто красный день календаря, а символ свободы, самостоятельности и права решать свою судьбу.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они празднуют 24 августа и какие традиции для них самые важные?

Традиции горожан

Многие заменяют застолье на прогулку. Чаще всего идут в центр, на бульвары, к набережной — пройтись, выпить кофе, зайти в магазин, сфотографироваться с семьей. Дресс-код простой и понятный: вышиванка для взрослых и детей, иногда — просто элемент с этномотивами.

"Ну, конечно, надеваю вышиванку, детей одеваю, иду в центр, и мы гуляем, что-то покупаем. Ну, как праздник, знаете, не как семьи за столом, а просто гуляем в красивых традиционных нарядах", — отвечает Марина.

Одесситка Марина о семейных традициях. фото: Новини.LIVE

Часть горожан выбирает компактный формат празднования — без большой программы и "обязательных" пунктов. Короткая прогулка с семьей, символика в наряде и несколько фото на память — этого достаточно, чтобы обозначить день. Главное — провести часть 24 августа вместе с близкими.

"Собираемся, выходим сюда в парк. С семьей, в родном городе, в парке, в вышиванке, это обязательно, пожалуй, на День Независимости Украины", — рассказывает Елена.

Местная жительница Елена об отдыхе на День Независимости. Фото: Новини.LIVE

Когда в городе есть события, к ним приобщаются по возможности. Это могут быть марши в вышиванках, ярмарки, детские мастерские, небольшие концерты. Масштаб зависит от обстоятельств, но принцип тот же: прийти, посмотреть, провести время с близкими.

"Ну, на самом деле, традиций, если говорить, семейных традиций по этому празднику нет, но всегда приобщаемся к каким-то массовым праздникам. Когда был вышиванковый фестиваль, то это было вообще очень замечательно. Я не знаю, из-за войны будет ли что-то такое массовое, но к каким-то праздникам городским мы обязательно с семьей присоединимся", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна о праздниках на День Независимости, фото: Новини.LIVE

Собраться всей семьей

Еще один распространенный сценарий — несколько слов "за Украину" в кругу семьи или друзей. Вспоминают предыдущие годы, смотрят старые фото, иногда — короткое видео поздравление в семейном чате.

"Вспоминаем о нашей стране, гордимся нашей страной, пьем шампанское и раньше, до войны, ходили на какие-то мероприятия, когда не было тревог, ну, и всегда помним об этом дне", — рассказывает Анастасия.

Одесситки Анастасия и Мария рассказывают об отдыхе на День Независимости. Фото: Новини.LIVE

Если 24-е выпадает на выходной и позволяют обстоятельства, часть одесситов едет к морю. Формат разный: прогулка вдоль берега, посидеть с друзьями, иногда — "последние шашлыки перед осенью".

"Традиций нет. Можем приехать погулять в город. В основном, если это выходной, то проводим на море. Последние шашлыки перед осенью", — рассказывает Ксения.

Местная жительница Ксения о традициях в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ответах — общий мотив: 24 августа в Одессе отмечают без больших сценариев, зато рядом с близкими и своим городом. Вышиванка, прогулка по центру или парку, несколько слов "за Украину" и, когда получается, море — простой набор, который работает при любом расписании и бюджете. По сравнению с довоенными годами массовых событий меньше, зато больше семейного времени и привычных маршрутов. Суть праздника та же: отметить дату по-своему и провести ее вместе там, где комфортно.

