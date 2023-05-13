Як одеським бійцям отримати пільги: інструкція

Військові навчання в Україні. Фото: Микола Тис / УНІАН

Учасники бойових дій можуть отримати пільги. Для цього слід звернутись до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

Про це повідомляє Military media center.

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"Пільги учасникам бойових дій надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі. Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним", — йдеться в повідомленні.

Необхідні заяви, які необхідно надати:

Заява про включення особи до ЄДАРП (Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги).

Заява про встановлення пільги.

Куди подати заяви:

Звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України у будь-якому регіоні (повний перелік діючих сервісних центрів можна знайти на веб-сайті).

Надіслати заяву поштою.

Використати особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Використати застосунок "Дія" (якщо доступний "Дія. Підпис").

Російсько-українська війна триває вже дев'ять років. За цей час багато українських військових, які захищають нашу країну від загарбника, зазнали поранень та ушкоджень, внаслідок яких дістали інвалідність. Саме тому задля їхнього соціального забезпечення та захисту держава надає особливий статус, який передбачає певні гарантії. Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та на які пільги можна розраховувати — розповідаємо далі в матеріалі.

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