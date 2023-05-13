Как одесским бойцам получить льготы: инструкция

Военные учения в Украине. Фото: Николай Тис / УНИАН

Участники боевых действий могут получить льготы. Для этого следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Об этом сообщает Military Media Center.

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"Льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в денежной наличной форме. Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным", — говорится в сообщении.

Необходимые заявления, которые необходимо предоставить:

Заявление о включении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).

Заявление об установлении льгот.

Куда подать заявления:

Обращение в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины в любом регионе (полный перечень действующих сервисных центров можно найти на веб-сайте).

Отправить заявление по почте.

Использовать личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Использовать приложение "Действие" (если доступно "Действие. Подпись").

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