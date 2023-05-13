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Как одесским бойцам получить льготы: инструкция

13 мая 2023 19:40
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Анна Мурадова
Редактор
Как одесским бойцам получить льготы: инструкция
Военные учения в Украине. Фото: Николай Тис / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Участники боевых действий могут получить льготы. Для этого следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Об этом сообщает Military Media Center.

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"Льготы участникам боевых действий предоставляются на коммунальные услуги, твердое топливо или сжиженный газ исключительно в денежной наличной форме. Льготу можно установить как участнику боевых действий, так и его родным", — говорится в сообщении.

Необходимые заявления, которые необходимо предоставить:

  • Заявление о включении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).
  • Заявление об установлении льгот.

Куда подать заявления:

  • Обращение в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины в любом регионе (полный перечень действующих сервисных центров можно найти на веб-сайте).
  • Отправить заявление по почте.
  • Использовать личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Использовать приложение "Действие" (если доступно "Действие. Подпись").

Российско-украинская война длится уже девять лет. За это время многие украинские военные, защищающие нашу страну от захватчика, получили ранения и повреждения, в результате которых получили инвалидность. Именно поэтому для социального обеспечения и защиты государство предоставляет особый статус, который предусматривает определенные гарантии. Как получить статус лица с инвалидностью в результате войны и на какие льготы можно рассчитывать — рассказываем дальше в материале.

Украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

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