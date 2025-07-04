Недоплати військовим — що потрібно для позову

Військові в лісі на завданні. Фото: Новини.LIVE

Захищати країну — зовсім нелегке завдання, бійці ризикують своїм життям щодня, обстоюючи право нашої країни на незалежність та майбутнє. Держава, зі свого боку, зобов'язується виплачувати гідну заробітну плату. Ось тільки трапляються випадки, коли зобов'язання не виконуються в повному обсязі. Що робити у цьому випадку та як повернути чесно зароблені?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з одеським юристом Олексієм Шалару.

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Зарплата військових

Неправильне нарахування грошового забезпечення — проблема, з якою стикаються тисячі військових. Часто помилки тривають місяцями або навіть роками, але виявляються вже після звільнення, коли у бійця з'являється доступ до особових справ і фінансових документів. Судова практика з цих питань поступово формується, і вже є реальні рішення, коли військові частини зобов'язують виплачувати десятки, а іноді й сотні тисяч гривень компенсації.

"Зараз дуже багато судових справ по Одесі та області. Невірно була нарахована заробітна плата. Там такі перерахунки можна стягувати з військової частини, навіть не уявляєте ці цифри. Але хлопці кажуть: от ми звільнимося — і тоді будемо. І от деякі, які звільнилися за пораненням або інвалідністю, вже звертаються і виграють справи", — говорить юрист, Олексій Шалару.

​Експерт Олексій Шалару про зарплату військових. Фото: Новини.LIVE

Коли людина віддає роки службі, ризикує життям, а потім змушена через суд доводити, що їй недоплатили, — це ганьба для системи. Суди тривають роками, документи втрачаються, а у багатьох просто немає сил чекати. Поки одні борються, у системі продовжують множитися порушення, які ніхто не фіксує вчасно.

Письмові рапорти

Ще одна серйозна проблема — відсутність фіксації звернень військових. Дуже часто рапорти подаються усно, особливо якщо йдеться про звернення до командира щодо лікування або особистих обставин. Проте в разі конфлікту усна домовленість нічого не варта. Саме тому усі звернення мають бути письмовими або подаватися через офіційні платформи.

"У мене був клієнт, який хотів пройти операцію. Командир не підписав направлення — і він помер. Ми зараз судимося. Але в частині кажуть: "До нас ніхто не звертався". Тому я завжди раджу: подавати письмові рапорти або через "Армія Плюс" — інакше нічого не доведеш", — наголошує правозахисник.

​Військовий тримає письмовий рапорт. Фото: Gastello / depositphotos

Коли йдеться про життя чи здоров’я, не можна сподіватися на "людський фактор". Система повинна працювати без збоїв, але поки цього немає — мінімум, що може зробити військовий для свого захисту, — це залишити письмовий слід.

Раніше ми писали, скільки отримає звільнений із ЗСУ під час війни військовий. А також про те, чи мають право на звільнення зі служби мобілізовані.