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Главная Одесса Як отримати виплати військовим — інструкція від одеського юриста

Як отримати виплати військовим — інструкція від одеського юриста

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 22:33
Недоплаты военным - что нужно для иска
Военные в лесу на задании. Фото: Новини.LIVE

Защищать страну — совсем нелегкая задача, бойцы рискуют своей жизнью ежедневно, отстаивая право нашей страны на независимость и будущее. Государство, со своей стороны, обязуется выплачивать достойную заработную плату. Вот только бывают случаи, когда обязательства не выполняются в полном объеме. Что делать в этом случае и как вернуть честно заработанные?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским юристом Алексеем Шалару.

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Зарплата военных

Неправильное начисление денежного обеспечения — проблема, с которой сталкиваются тысячи военных. Часто ошибки длятся месяцами или даже годами, но обнаруживаются уже после увольнения, когда у бойца появляется доступ к личным делам и финансовым документам. Судебная практика по этим вопросам постепенно формируется, и уже есть реальные решения, когда воинские части обязывают выплачивать десятки, а иногда и сотни тысяч гривен компенсации.

"Сейчас очень много судебных дел по Одессе и области. Неверно была начислена заработная плата. Там такие перерасчеты можно взимать с воинской части, даже не представляете эти цифры. Но ребята говорят: вот мы уволимся — и тогда будем. И вот некоторые, которые уволились по ранению или инвалидности, уже обращаются и выигрывают дела", — говорит юрист, Алексей Шалару.

​Експерт Олексій Шалару про зарплатню військових
Эксперт Алексей Шалару о зарплате военных. Фото: Новини.LIVE

Когда человек отдает годы службе, рискует жизнью, а потом вынужден через суд доказывать, что ему недоплатили — это позор для системы. Суды длятся годами, документы теряются, а у многих просто нет сил ждать. Пока одни борются, в системе продолжают множиться нарушения, которые никто не фиксирует вовремя.

Письменные рапорты

Еще одна серьезная проблема — отсутствие фиксации обращений военных. Очень часто рапорты подаются устно, особенно если речь идет об обращении к командиру по поводу лечения или личных обстоятельств. Однако в случае конфликта устная договоренность ничего не стоит. Именно поэтому все обращения должны быть письменными или подаваться через официальные платформы.

"У меня был клиент, который хотел пройти операцию. Командир не подписал направление  и он умер. Мы сейчас судимся. Но в части говорят: "К нам никто не обращался". Поэтому я всегда советую: подавать письменные рапорты или через "Армия Плюс"  иначе ничего не докажешь", — отмечает правозащитник.

​Військовий тримає письмовий рапорт
Военный держит письменный рапорт. Фото: Gastello / depositphotos

Когда речь идет о жизни или здоровье, нельзя надеяться на "человеческий фактор". Система должна работать без сбоев, но пока этого нет, минимум, что может сделать военный для своей защиты, — это оставить письменный след.

Ранее мы писали, сколько получит уволенный из ВСУ во время войны военный. А также о том, имеют ли право на увольнение со службы мобилизованные.

Одесса армия военные Новости Одессы деньги зарплата
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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