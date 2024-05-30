"Азов" рекрутинг: як осередок "Азова" набирає добровольців

Військовий рекрутер до "Азова". Фото: Новини.LIVE

Служити будуть всі... ну, або майже всі — про це вже неодноразово заявляли чиновники та депутати, тож зараз це лише питання часу. Однак можна не чекати і вже сьогодні прийти до рекрутингового центру обрати професію, щоб бути готовим на всеозброєння зустрітися з ворогом. Що сьогодні пропонують рекрутингові центри, в чому їхня перевага і чи всі можуть туди прийти?

Журналісти Новини.LIVE побували в одному з таких центрів та дізналися, як сьогодні проходять набори в Одесі.

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Особистий досвід

Перші залпи артилерії, втрата побратимів та зустріч "лоб у лоб" з ворогом боєць бригади "Азов" "Тара" дізнався ще у 2014 році, коли підлітком став на захист своєї країни. Військовий каже, що був ще неповнолітнім та потайки від мами став воїном, який "розвантажував вагони" на Донбасі.

"Я досить в юному віці потрапив на фронт, досвід у мене є від солдата-стрільця і до командира взводу мінометної батареї. В принципі на війні я знайшов багато знайомств та сформувався як чоловік. Я жодного разу не пожалкував, що 10 років тому долучився до українського війська", — розповідає начальник рекрутингового центру бригади "Азов" у місті Одеса з позивним "Тара".

Азовець "Тара". Фото: Новини.LIVE

Перевага рекрутингу

Вже майже рік рекрутингові центрі працюють в Одесі. Завдяки цьому українці можуть обрати напрям та вид діяльності у війську для більш ефективного виконання обовʼязків та отримання якісних бойових навичок.

"На мою думку є дві великі переваги рекрутингу: командири нашого підрозділу і високий рівень підготовки, який ми пропонуємо. Стосовно командирів, то всі вони обіймали раніше посади солдатів, а зараз вже готові навчати початківців. На прикладі нашого командира-друга "Редіса", котрий у 2014 був гранатометником і за 10 років пройшов дуже великий шлях", — каже військовий.

Трофеї та символи батальйону. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що за час роботи центру "Азов" в Одесі до нього звернулася не одна тисяча добровольців різного віку — від 18 років і до майже 50.

Які професії мають попит

Оператори БпЛА, медики, спеціалісти з ремонту техніки, водії і навіть бухгалтери — це далеко не повний перелік професіоналів, які потрібні Збройним силам України. І люди цих професій, які хочуть наблизити перемогу, можуть долучитися до війська. Сьогодні набір триває за двома напрямками — бойові посади та тилові спеціалісти.

"Взагалі дуже великий спектр саме спеціальностей, які можна забрати з цивільного життя. Але найпопулярніші професії сьогодні — це оператори FPV-дронів, саме за ними і звертаються. Також серед популярних — артилеристи та водії", — зазначає азовець.

Військовий про попит професій. Фото: Новини.LIVE

Які бойові посади пропонують:

піхотинець,

сапер,

мінометник,

артилерист,

навідник танків і багато іншого.

Які тилові посади пропонують:

психолог,

бухгалтер,

зварювальник,

електрик,

автомеханік,

комірник.

Скільки триває навчання

Варто зазначити, що наразі усі військові підрозділи проводять навчання у пришвидшеному темпі — пʼять тижнів. Саме стільки проходить базовий курс бойової підготовки (БКБП). Це стосується фахівців, які виконуватимуть завдання на лінії бойового зіткнення. А от з тиловиками ситуація інша, каже військовий. Через меншу кількість фізичного навантаження навчання відбувається всього тиждень. За цей термін добровольці отримують навички військової дисципліни та знання, як поводитися зі зброєю та з домедичної підготовки.

"На сьогодні навчання проводять інструктори, які мають дуже великий бойовий досвід. Це хлопці, котрі пройшли великі бої, Маріуполь, полон. Саме вони, бойові ветерани, навчають новобранців. В них досвід від 10 років. Це люди, які брали участь у бойових діях ще від початку війни у 2014 році. Вони навчалися не по книжках, а у полі", — наголошує "Тара".

Книги про діяльність "Азова". Фото: Новини.LIVE

Служба жінок — яка вона

Закон про мобілізацію не стосується жінок, однак досить велика кількість цієї статі з перших днів війни відправилися на фронт доброволицями. Станом на сьогодні українське військо налічує понад 60 тисяч дівчат. Проте в "Азові" зазначають, що наразі на бойові посади їх не розглядають.

"Жінок беремо, але не на всі спеціальності. Це дуже вузькі напрями — психологи, бухгалтери та медики. Командування нашого підрозділу не ухвалює дівчат на бойові посади, тож оператором FPV не вдасться служити", — констатує військовий.

Водночас "Тара" наголошує на тому, що для медикинь є виняток. Адже вони мають певний досвід з надання першої домедичної допомоги і тактичної підготовки та проходять додаткове навчання безпосередньо у підрозділі.

Пакунки солі з окупованої Донеччини. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у батальйону є своя патронатна служба, яка допомагає бійцям у разі отримання поранення до повного одужання. Вона бере на себе усі бюрократичні процедури та підтримує навіть після припинення служби. Бо як кажуть самі військові: "Азовець раз — азовець назавжди".

Військові шеврони. Фото: Новини.LIVE

Війна триває та може торкнутися абсолютно кожного, тож зараз необхідно знати базу з військового вишколу та медичної допомоги. Але насамперед українці повинні бути готові взяти до рук зброю та захищати власний будинок від агресора.

"Я насправді не розумію, яка людям ще потрібна мотивація, крім тієї, що до їхньої країни вдерся ворог і в їхній країні йде війна. Можливо мотивацією буде те, що коли вони долучаться до лав Збройних сил та стануть на захист, то зможуть зупинити окупантів та закінчити війну", — підсумовує боєць "Азова".

Військовий про мотивацію українців. Фото: Новини.LIVE

Що ж, рекрутингові центри чекають на своїх добровольців, які готові стати частиною великої родини ''Азов'', де побратими завжди готові підтримати і підставити своє плече. Адже чим швидше українці стануть на захист своєї країни, тим швидше ворогові дадуть відсіч.