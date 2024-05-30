"Азов" рекрутинг: как ячейка "Азова" набирает добровольцев

Военный рекрутер в "Азов". Фото: Новини.LIVE

Служить будут все... ну, или почти все — об этом уже неоднократно заявляли чиновники и депутаты, поэтому сейчас это только вопрос времени. Однако можно не ждать и уже сегодня прийти в рекрутинговый центр выбрать профессию, чтобы быть готовым на всеоружие встретиться с врагом. Что сегодня предлагают рекрутинговые центры, в чем их преимущество и все ли могут туда прийти?

Журналисты Новини.LIVE побывали в одном из таких центров и узнали, как сегодня проходят наборы в Одессе.

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Личный опыт

Первые залпы артиллерии, потеря собратьев и встреча "лоб в лоб" с врагом боец бригады "Азов" "Тара" узнал еще в 2014 году, когда подростком стал на защиту своей страны. Военный говорит, что был еще несовершеннолетним и тайком от мамы стал воином, который "разгружал вагоны" на Донбассе.

"Я достаточно в юном возрасте попал на фронт, опыт у меня есть от солдата-стрелка и до командира взвода минометной батареи. В принципе на войне я нашел много знакомств и сформировался как мужчина. Я ни разу не пожалел, что 10 лет назад присоединился к украинскому войска", — рассказывает начальник рекрутингового центра бригады "Азов" в городе Одесса с позывным "Тара".

Азовец "Тара". Фото: Новини.LIVE

Преимущество рекрутинга

Уже почти год в рекрутинговом центре работают в Одессе. Благодаря этому, украинцы могут выбрать направление и вид деятельности в армии для более эффективного выполнения обязанностей и получения качественных боевых навыков.

"По моему мнению, есть два больших преимущества рекрутинга: командиры нашего подразделения и высокий уровень подготовки, который мы предлагаем. Что касается командиров, то все они занимали ранее должности солдат, а сейчас уже готовы обучать начинающих. На примере нашего командира-друга "Рэдиса", который в 2014 году был гранатометчиком и за 10 лет прошел очень большой путь", — говорит военный.

Трофеи и символы батальона. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что за время работы центра "Азов" в Одессе к нему обратилась не одна тысяча добровольцев всех возрастов — от 18 лет до почти 50.

Какие профессии пользуются спросом

Операторы БпЛА, медики, специалисты по ремонту техники, водители и даже бухгалтеры — далеко не полный перечень профессионалов, необходимых Вооруженным силам Украины. И люди этих профессий, которые хотят приблизить победу, могут присоединиться к войску. Сегодня набор продолжается по двум направлениям — боевые должности и тыловые специалисты.

"Вообще очень большой спектр именно специальностей, которые можно унести из гражданской жизни. Но самые популярные профессии сегодня — это операторы FPV-дронов, именно за ними и обращаются. Также среди популярных — артиллеристы и водители", — отмечает азовец.

Военный спрос на профессий. Фото: Новини.LIVE

Какие боевые должности предлагают:

пехотинец,

сапер,

минометчик,

артиллерист,

наводчик танков и многое другое.

Какие тыловые должности предлагают:

психолог,

бухгалтер,

сварщик,

электрик,

автомеханик,

кладовщик.

Сколько проходит обучение

Стоит отметить, что все военные подразделения проводят обучение в ускоренном темпе — пять недель. Именно столько проходит базовый курс боевой подготовки (БКБП). Это касается специалистов, выполняющих задачи на линии боевого столкновения. А вот с тыловиками ситуация другая, говорит военный. Из-за меньшего количества физической нагрузки обучение происходит всего неделю. За этот срок добровольцы получают навыки военной дисциплины и знания, как обращаться с оружием и домедицинскую подготовку.

"На сегодняшний день обучение проводят инструкторы, которые имеют очень большой боевой опыт. Это ребята, которые прошли большие бои, Мариуполь, плен. Именно они, боевые ветераны, обучают новобранцев. У них опыт от 10 лет. Это люди, участвовавшие в боевых действиях еще с начала войны в 2014 году. Они учились не по книгам, а в поле", — отмечает "Тара".

Книги о деятельности "Азова". Фото: Новини.LIVE

Служба женщин — какая она

Закон о мобилизации не касается женщин, однако достаточно большое количество этого пола с первых дней войны отправились на фронт добровольцами. На сегодня украинское войско насчитывает более 60 тысяч девушек. Однако в "Азове" отмечают, что на боевые должности их не рассматривают.

"Женщин берем, но не на все специальности. Это очень узкие направления — психологи, бухгалтеры и медики. Командование нашего подразделения не принимает девушек на боевые должности, поэтому операторам FPV не удастся служить", — констатирует военный.

В то же время "Тара" подчеркивает, что для медиков есть исключение. Ведь они имеют определенный опыт предоставления первой домедицинской помощи и тактической подготовки и проходят дополнительное обучение непосредственно в подразделении.

Пакеты соли из оккупированной Донбасса. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, у батальона есть своя патронатная служба, помогающая бойцам в случае получения ранения до полного выздоровления. Она принимает все бюрократические процедуры и поддерживает даже после прекращения службы. Как говорят сами военные: "Азовец раз — азовец навсегда".

Военные шевроны. Фото: Новини.LIVE

Война продолжается и может затронуть абсолютно каждого, поэтому сейчас необходимо знать базу военной подготовки и медицинской помощи. Но, прежде всего, украинцы должны быть готовы взять в руки оружие и защищать собственный дом от агрессора.

"Я действительно не понимаю, какая людям еще нужна мотивация, кроме той, что в их страну ворвался враг и в их стране идет война. Возможно мотивацией будет то, что когда они присоединятся к рядам Вооруженных сил и станут на защиту, то смогут остановить оккупантов и закончить войну", — заключает боец "Азова".

Военный о мотивации украинцев. Фото: Новини.LIVE

Что ж, рекрутинговые центры ждут своих добровольцев, готовых стать частью большой семьи ''Азов'', где собратья всегда готовы поддержать и подставить свое плечо. Ведь чем быстрее украинцы встанут в защиту своей страны, тем быстрее врагу дадут отпор.