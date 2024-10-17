Депутат розповів, як можна припинити облави ТЦК

Заступник голови комітету ВР з питань аграрної політики Степан Чернявський. Фото: Новини.LIVE

Рейди та затримання з боку ТЦК не припиняться, поки мобілізацію не переведуть на "ринкові відносини". Це означає економічне бронювання і підвищення грошового забезпечення військових.

Таку думку в інтерв'ю Новини.LIVE висловив заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

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Постійний конфлікт

Депутат називає рейди ТЦК "облавами" і вважає, що за нинішніх умов припинити їх неможливо.

"Коли почалися ці "облави", я сказав: що б ми не робили, як би ми когось не змушували щось робити, це буде постійний конфлікт. Поки ми не перейдемо на ті ж самі ринкові відносини, якщо ми не будемо мотивувати хлопців і дівчат, ми будемо мати постійно таку проблему", — говорить Степан Чернявський.

Чи є вихід

Політик підтримує економічне бронювання. Він вважає, що це дозволить поповнити бюджет і, відповідно, підвищити винагороду тим, хто воює.

"Другі скажуть, що це получається, що бідні воюють, а багаті сидять по ресторанах. А скажіть, будь ласка, чи зараз так не виходить? Але економіка у нас не працює, у нас заробляє ТЦК або МСЕК, ті, хто вирішують, чи йде людина на фронт, чи ні", — вважає Степан Чернявський.

Нагадаємо, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський розкритикував економічне бронювання від мобілізації.

Також неприйнятною цю ідею вважає громадський діяч Олесь Доній.