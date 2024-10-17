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Как прекратить рейды ТЦК — мнение депутата, видео

17 октября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Депутат рассказал, как можно прекратить облавы ТЦК
Заместитель председателя комитета ВР по вопросам аграрной политики Степан Чернявский. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Рейды и задержания со стороны ТЦК не прекратятся, пока мобилизацию не переведут на "рыночные отношения". Это означает экономическое бронирование и повышение денежного довольствия военных.

Такое мнение в интервью Новини.LIVE высказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по аграрной политике Степан Чернявский.

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Постоянный конфликт

Депутат называет рейды ТЦК "облавами" и считает, что в нынешних условиях прекратить их невозможно.

"Когда начались эти "облавы", я сказал: что бы мы ни делали, как бы мы кого-то не заставляли что-то делать, это будет постоянный конфликт. Пока мы не перейдем на те же рыночные отношения, если мы не будем мотивировать парней и девушек, у нас будет постоянно такая проблема", — говорит Степан Чернявский.

Есть ли выход

Политик поддерживает экономическое бронирование. Он считает, что это позволит пополнить бюджет и, соответственно, повысить вознаграждение воюющим.

"Вторые скажут, что это получается, что бедные воюют, а богатые сидят по ресторанам. А скажите, пожалуйста, так ли сейчас не получается? Но экономика у нас не работает, у нас зарабатывает ТЦК или МСЭК, те, кто решают, или идет человек на фронт или нет", — считает Степан Чернявский.

Напомним, командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский подверг критике экономическое бронирование от мобилизации.

Также неприемлемой эта идея считает общественный деятель Олесь Доний.

ТЦК и СП Одесса мобилизация война экономическое бронирование

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