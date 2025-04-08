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Як РФ змогли наступати з Криму у 2022-му — командувач ВМС ЗСУ

8 квітня 2025 17:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Командувач ВМС України прокоментував нступ з Криму у 2022-му
Окупанти в Криму. Фото ілюстративне: Кореспондент
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Командувач військово-морських сил України Олексій Неіжпапа прокоментував масований наступ військ Росії з території анексованого Криму в 2022 році. Віце-адмірал заявив, що "треба розбиратися" чому військовим РФ це вдалося.

Про це командувач ВМС України Олексій Неіжпапа розповів в інтерв'ю журналістам видання Крим.Реалії.

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Треба розбиратися

За словами Олексія Неїжпапи, противник довго готувався до війни і масований наступ проводився на всіх напрямках, не лише з боку Криму. Він зазначив, що насичення Чорноморського флоту РФ на той момент мало дві мети: повний контроль Чорного, а потім і Середземного моря та майбутня агресія проти України.

"Те, що сталося з боку супротивника з Криму, чому він саме там застосував свої певні підрозділи, я не сказав би, бо він пішов скрізь, з усіх боків. Він дійшов майже до Києва. І сказати, що він пішов із Криму – це трохи неправильно. Противник готувався до цієї війни і заходив з різних напрямків – з Чернігова, Київської області, Білорусі, Криму, Донецької області, зокрема. Просто що так йому вдалося це зробити, це вже треба розбиратися, чому... Так, йому просто так вдалося це зробити", — сказав Олексій Неіжпапа.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збиття нового російського безпілотника. А також про нічну атаку дронами.

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