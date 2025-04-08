Командующий ВМС Украины прокомментировал наступление из Крыма в 2022-м

Оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: Корреспондент

Командующий военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа прокомментировал массированное наступление войск России с территории аннексированного Крыма в 2022 году. Вице-адмирал заявил, что "надо разбираться" почему военным РФ это удалось.

Об этом командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал в интервью журналистам издания Крым.Реалии.

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Надо разбираться

По словам Алексея Неижпапы, противник долго готовился к войне и массированное наступление проводилось на всех направлениях, не только со стороны Крыма. Он отметил, что насыщение Черноморского флота РФ на тот момент имело две цели: полный контроль Черного, а затем и Средиземного моря и будущая агрессия против Украины.

"То, что произошло со стороны противника из Крыма, почему он именно там применил свои определенные подразделения, я не сказал бы, потому что он пошел везде, со всех сторон. Он дошел почти до Киева. И сказать, что он ушел из Крыма — это немного неправильно. Противник готовился к этой войне и заходил с разных направлений — из Чернигова, Киевской области, Беларуси, Крыма, Донецкой области, в частности. Просто что так ему удалось это сделать, это уже надо разбираться, почему... Да, ему просто так удалось это сделать",— сказал Алексей Неижпапа.

Напомним, недавно мы писали о сбитии нового российского беспилотника. А также о ночной атаке дронами.