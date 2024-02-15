Як у четвер дістатися до кордонів Одеської області — затори на КПП Молдови та Румунії

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 15 лютого на міжнародній трасі Одеса — Рені спостерігаються черги авто у бік молдовського кордону, також рух ускладнено на виїзді з Одеси. Водночас на півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі природного парку та українського КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 14 хвилин. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Водночас на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 12 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот



Нагадаємо, які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році. Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду, прослужить ще довго.

Також ми писали, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим числом застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.