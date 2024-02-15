Как в четверг добраться до границ Одесской области — пробки на КПП Молдовы и Румынии

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 15 февраля на международной трассе Одесса — Рени наблюдаются очереди авто в сторону молдавской границы, также движение затруднено на выезде из Одессы. В то же время, на юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps .

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе природного парка и украинского КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 14 минут. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В то же время, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 12 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот



Напомним, какие б/у авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году. Среднестатистический украинский не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.

Также мы писали, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым числом застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.